Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Quick Count Pilpres dan Pileg 2024 Versi CSIS dan Cyrus Network Rampung, Ini Hasil Lengkapnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:34 WIB
Quick Count Pilpres dan Pileg 2024 Versi CSIS dan Cyrus Network Rampung, Ini Hasil Lengkapnya
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Quick Count yang diselenggarakan Cyrus Network dan CSIS (Centre for Strategic and International Studies), data dari 2.000 TPS sampel masuk 100%.

"Hasilnya, pasangan Prabowo-Gibran unggul 58,25%, diikuti Anies-Muhaimin 24,91%, dan Ganjar Mahfud 16,84%, " kata CEO Cyrus Network, Eko Prasetyo Galan T.

Sementara untuk Pemilihan Legislatif, saat ini sampel data masuk sudah 99,95%, dengan hasil sebagai berikut :

PKB 10,88%

Gerindra 13,91%

PDIP 16,46%

Golkar 15,14%

Nasdem 9,15%

Partai Buruh 0,73 %

Gelora 0,82%

PKS 8,64%

PKN 0,23 %

Hanura 0,84 %

Garuda 0,27%

PAN 6,99%

PBB 0,37%

Demokrat 7,54%

PSI 2,67%

Perindo 1,39%

PPP 3,54%

Partai Ummat 0,46%

" Untuk Pileg, sampel data masuk 99,95%. Kurang 1 TPS lagi di Kwamki Narama, Mimika Papua Tengah, datanya belum masuk.Masih kami kejar, walaupun tidak akan berpengaruh banyak, "ujar Eko Galan.

Pada Pemilu Presiden 2019, perbedaan hasil Cyrus Network dan CSIS , dengan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebesar 0,12 persen. Angka selisih ini merupakan yang paling mendekati hasil resmi dari KPU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/18/3167310//demo-QKnX_large.jpeg
Soroti Akar Masalah Demo, CSIS Beri Saran ke Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167090//csis-IG6s_large.jpg
Gelombang Aksi di Indonesia, Proses Akumulasi Keresahan dan Kesulitan Hidup Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement