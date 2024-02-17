Quick Count Pilpres dan Pileg 2024 Versi CSIS dan Cyrus Network Rampung, Ini Hasil Lengkapnya

JAKARTA - Quick Count yang diselenggarakan Cyrus Network dan CSIS (Centre for Strategic and International Studies), data dari 2.000 TPS sampel masuk 100%.

"Hasilnya, pasangan Prabowo-Gibran unggul 58,25%, diikuti Anies-Muhaimin 24,91%, dan Ganjar Mahfud 16,84%, " kata CEO Cyrus Network, Eko Prasetyo Galan T.

Sementara untuk Pemilihan Legislatif, saat ini sampel data masuk sudah 99,95%, dengan hasil sebagai berikut :

PKB 10,88%

Gerindra 13,91%

PDIP 16,46%

Golkar 15,14%

Nasdem 9,15%

Partai Buruh 0,73 %

Gelora 0,82%

PKS 8,64%

PKN 0,23 %

Hanura 0,84 %

Garuda 0,27%

PAN 6,99%

PBB 0,37%

Demokrat 7,54%

PSI 2,67%

Perindo 1,39%

PPP 3,54%

Partai Ummat 0,46%

" Untuk Pileg, sampel data masuk 99,95%. Kurang 1 TPS lagi di Kwamki Narama, Mimika Papua Tengah, datanya belum masuk.Masih kami kejar, walaupun tidak akan berpengaruh banyak, "ujar Eko Galan.

Pada Pemilu Presiden 2019, perbedaan hasil Cyrus Network dan CSIS , dengan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebesar 0,12 persen. Angka selisih ini merupakan yang paling mendekati hasil resmi dari KPU.