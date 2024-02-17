Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Lapor Bawaslu, Migrant Care Temukan Pelanggaran Pemilu oleh Kontestan di Hari Pencoblosan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:38 WIB
Bakal Lapor Bawaslu, Migrant Care Temukan Pelanggaran Pemilu oleh Kontestan di Hari Pencoblosan
A
A
A

JAKARTA - Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo mengungkap pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu kontestan Pemilu yaitu Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional.

Wahyu mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Uya Kuya itu adalah melakukan kampanye pada saat hari pencoblosan.

“Kami juga menemukan pelanggaran terhadap kontestan pemilu. Seperti di Malaysia, kami juga akan melaporkan ke Bawaslu ya tindak pelanggaran pidana pemilu karena melakukan kampanye pada hari pencoblosan itu dilakukan oleh Uya Kuya, oleh Uya Kuya di depan orang-orang yang melakukan registrasi di TPS di Dapil WTC,” kata Wahyu dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024).

Wahyu juga menceritakan, ketika melakukan pemantauan bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, juga menemukan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki paspor baru tetapi masih terdaftar di paspor yang lama.

“Di lapangan juga banyak DPT-DPT itu orang yang sudah pulang ke Tanah Air masih dikirimi surat. Kami di pemantauan di WTC (World Trade Centre) bersama Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) mendapati teman-teman dengan paspor baru, nomor baru tidak terdaftar di DPT, tapi dia malah terdaftar di paspor yang lama, itu ribuan,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Migrane Care Bawaslu
