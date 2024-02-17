Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Ucapan Mahfud MD yang Jelaskan Pihak yang Kalah Selalu Menuduh Curang, Begini Maksudnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:57 WIB
Viral Ucapan Mahfud MD yang Jelaskan Pihak yang Kalah Selalu Menuduh Curang, Begini Maksudnya
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengklarifikasi pernyataannya soal setiap Pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Dia menegaskan bahwa setiap yang menuduh tidak selalu kalah dalam gugatan.

"Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap Pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang," kata Mahfud saat ditemui di Universitas Indonesia, Salemba Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Mahfud mengatakan hal itu saat pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipimpin Hasyim Asy'ari. Pernyataan itu disampaikannya pada awal 2023 sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.

"Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan," ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan, ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya pernah memutuskan pembatalan hasil Pemilu dan memerintahkan menggelar Pemilu ulang.

"Sehingga yang menang dinyatakan diskualified dan yg kalah naik. Jadi, bisa Pemilu ulang itu bisa," ucapnya.

