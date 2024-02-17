Pantau Pemilu di Luar Negeri, Migrant Care Ungkap Dapat Intimidasi

JAKARTA - Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo mengungkap bahwa pihaknya mendapat intimidasi hingga tidak diberikannya akses pada saat melakukan pemantauan penghitungan suara di Luar Negeri.

Wahyu mengatakan penolakan hingga intimidasi itu terjadi di Hong Kong dan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

BACA JUGA:

“Beberapa kali kami mendapati penolakan ketika kami melakukan pemantauan, ini terjadi di Hong Kong dan Nunukan (Kalimantan Timur). Bahkan di Nunukan tim kami di intimidasi, di interogasi dari sore sampai malam jam 11 malam,” kata Wahyu dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024).

Selain itu, kata Wahyu, pihaknya juga tidak diberikan akses saat proses penghitungan suara. Hal itu, kata dia, sering terjadi di Hong Kong.