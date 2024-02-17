Mahfud MD Tepis Isu Tak Kompak dengan Ganjar: Saya Selalu Berkomunikasi

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menepis isu tak kompak dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Dia menyebut ada pihak yang sengaja membuat isu dirinya tak berkomunikasi dengan Ganjar.

"Hoaks tentang hubungan sama dengan pak Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang, sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar," kata Mahfud saat di Universitas Indonesia (UI) di Salemba Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Dia mengatakan, saat itu dirinya memang menyatakan sudah empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar. Hal tersebut lantaran setelah kampanye akbar pamungkas di Solo dan Semarang, dirinya langsung berangkat umroh.

"Jadi ya ndak (tidak) berkomunikasi dong. Bukan karena berpisah, tidak kompak dan sebagainya," ujarnya.

Mantan Menko Polhukam ini menegaskan, sebelum dan setelah umroh dirinya selalu berkomunikasi dengan Ganjar. Komunikasi juga dilakukan dalam pertemuan maupun melalui telepon.

"Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi," ucap Mahfud.

(Khafid Mardiyansyah)