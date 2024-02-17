Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU di Jatim 68,40% : Anies-Cak Imin 16,74%, Prabowo-Gibran 65,16%, Ganjar-Mahfud 18,1%

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |14:46 WIB
Real Count KPU di Jatim 68,40% : Anies-Cak Imin 16,74%, Prabowo-Gibran 65,16%, Ganjar-Mahfud 18,1%
Real Count KPU RI (Foto: Dok KPU)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini masih melakukan proses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menilik dari laman KPU, Sabtu, (17/2/2024) pukul 13.44 WIB, untuk wilayah Jawa Timur, suara yang sudah masuk sebesar 68,40% atau 85.539 dari 120.666 Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Dari data real count KPU khususnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 65,16% suara atau 7.619.992 pemilih.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di paling buncit. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 16,74% suara atau 1.957.805 pemilih.

Sedangkan di posisi tiga, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 18,1% suara atau 2.116.117 pemilih.

Halaman:
1 2
      
