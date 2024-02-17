Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi di Semarang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |15:08 WIB
JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyatakan pihaknya saat ini sedang menyelidiki adanya dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Namun, Ali belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait perkara tersebut.

"Sepertinya sudah kami sampaikan pernah kan, sudah kami konfirmasi memang betul ada kegiatan KPK di sana (Pemkot Semarang) dalam proses penyelidikan," kata Ali kepada wartawan.

"Sehingga sekali lagi, karena prosesnya masih berjalan, dan penyelidikan, tentu teman-teman tahu tidak mungkin kemudian KPK sampaikan lebih jauh materi siapa dan kemudian apa yang ditanyakan ketika dilakukan pemeriksaan," sambungnya.

Ali pun membantah adanya penyelidikan tersebut terkait dengan isu politik saat ini. Ia menegaskan, kegiatan tersebut murni penegakan hukum.

"Tidak melihat dari siapa mendukung siapa, baik itu legislatif maupun eksekutif, kami tegaskan itu bahwa ini adalah proses hukum," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Semarang Korupsi di Semarang KPK
