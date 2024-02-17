Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Omong-Omong Media Temukan Pengkondisian dari Kades Hingga RT untuk Menangkan Satu Paslon Tertentu

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |15:39 WIB
Omong-Omong Media Temukan Pengkondisian dari Kades Hingga RT untuk Menangkan Satu Paslon Tertentu
A
A
A

JAKARTA - Founder of Omong-omong Media, Okky Madasari menyatakan pihaknya menemukan pengkondisian dari tingkat kepala desa (kades) hingga RT untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu 2024.

Hal itu berdasarkan pemantauan pihaknya di enam provinsi, 17 kabupaten/kota yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

"Di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawah mulai dari Ketua RT, RW, Dukuh (Dusun) itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon," kata Okky yang hadir secara virtual.

Bukan hanya di level pilpres, hal serupa juga terjadi di ranah caleg.

