HOME NEWS NASIONAL

Soroti Kecurangan Pemilu, Feri Amsari: Mulai dari Penunjukkan Pj Kepala Daerah hingga Politik Gentong Babi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:09 WIB
Soroti Kecurangan Pemilu, Feri Amsari: Mulai dari Penunjukkan Pj Kepala Daerah hingga Politik Gentong Babi
Feri Amsari (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkap proses kecurangan yang terjadi pada proses Pemilu 2024. Ia mengatakan, kecurangan itu dimulai dari penunjukan Pj kepala daerah, bantuan sosial (bansos) hingga politik gentong babi.

“Kami sudah menjelaskan kecurangan itu sudah bisa dilihat dari penunjukkan kepala daerah dan bantuan gentong babi,” kata Feri Amsari dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024).

Feri menilai kecurangan sudah terjadi sejak penunjukan Pj kepala daerah yang dinilai syarat kepentingan politik praktis. Selain itu, ia juga mengungkap istilah politik gentong babi.

“Dan politik gentong babi, ini sudah lama terjadi di Amerika sekitar tahun 1800-an, ketika perbudakan terjadi. Di masa kolonial Belanda juga terjadi,” ungkapnya.

Ia menceritakan, politik gentong babi di mana daging babi yang diawetkan ke dalam gentong lalu dilemparkan oleh oleh tuannya ke para budak yang dipekerjakannya.

Halaman:
1 2
      
