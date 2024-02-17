Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY dan AHY Terima Silahturahmi Prabowo Subianto di Museum SBY ANI Pacitan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:22 WIB
SBY dan AHY Terima Silahturahmi Prabowo Subianto di Museum SBY ANI Pacitan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat menerima kunjungan silaturahmi Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Museum dan Galeri SBY ANI, Pacitan, Sabtu (17/2/2024).

“Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, sebagai calon presiden yang menurut hasil penghitungan cepat, quick count, beliau terpilih dengan angka yang sangat menentukan,” ujar AHY dalam keterangan yang diterima awak media.

AHY mengunjungi Prabowo datang secara khusus dari Jakarta ke Pacitan, untuk bermain ke Museum dan Galeri SBY ANI dan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada SBY sebagai seorang sahabat yang juga telah berjuang bersama.

"Termasuk kami keluarga besar Partai Demokrat yang juga telah berupaya yang terbaik untuk bisa berkontribusi pada perjuangan dan pemenangan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden,” kata AHY.

AHY juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga diselingi dengan nostalgia, cerita, diskusi, dan tentunya silaturahmi.

“Ini merupakan bagian dari ekspresi persahabatan, juga sebagai dua tokoh bangsa, dua pemimpin, Pak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6, dan Bapak Prabowo, insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8,” papar AHY.

