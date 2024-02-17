Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Macan Ali Nuswantara Minta Pemilu Diulang: Daripada Chaos

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:28 WIB
Panglima Macan Ali Nuswantara Minta Pemilu Diulang: Daripada <i>Chaos</i>
A
A
A

JAKARTA - Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz menyebut Pemilu 2024 berlangsung kacau balau. Ia bahkan meminta agar dilaksanakan Pemilu ulang.

Prabu menjelaskan banyak kegaduhan khususnya pada proses perhitungan suara yang terjadi di masyarakat. Apalagi ditambah ketidakcocokan data hasil di lapangan dan penghitungan KPU.

"Baru kali ini Pemilu ribet, kacau balau, tidak adanya sinkronisasi pemilihan suara baik dari TPS sampai ke real count KPU," tutur Prabu saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

Prabu juga menilai bahwa munculnya berbagai hasil penghitungan suara Pemilu dari lembaga survei membuat masyarakat gaduh dan terpapar opini. Padahal menurutnya, masyarakat hanya perlu menunggu hitung manual yang dilakukan KPU.

"Sample mereka itu cuman kurang dari 3.000, tapi seolah-olah sudah bisa mewakili 190 juta pemilih di Indonesia. Ini udah enggak beres," sambungnya.

"Saya berharap agar Pemilu itu diulang daripada chaos," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement