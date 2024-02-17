Panglima Macan Ali Nuswantara Minta Pemilu Diulang: Daripada Chaos

JAKARTA - Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz menyebut Pemilu 2024 berlangsung kacau balau. Ia bahkan meminta agar dilaksanakan Pemilu ulang.

Prabu menjelaskan banyak kegaduhan khususnya pada proses perhitungan suara yang terjadi di masyarakat. Apalagi ditambah ketidakcocokan data hasil di lapangan dan penghitungan KPU.

"Baru kali ini Pemilu ribet, kacau balau, tidak adanya sinkronisasi pemilihan suara baik dari TPS sampai ke real count KPU," tutur Prabu saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

Prabu juga menilai bahwa munculnya berbagai hasil penghitungan suara Pemilu dari lembaga survei membuat masyarakat gaduh dan terpapar opini. Padahal menurutnya, masyarakat hanya perlu menunggu hitung manual yang dilakukan KPU.

"Sample mereka itu cuman kurang dari 3.000, tapi seolah-olah sudah bisa mewakili 190 juta pemilih di Indonesia. Ini udah enggak beres," sambungnya.

"Saya berharap agar Pemilu itu diulang daripada chaos," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)