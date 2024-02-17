Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Intip Besaran Gaji Komeng yang Jadi Anggota DPD RI, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |17:13 WIB
Intip Besaran Gaji Komeng yang Jadi Anggota DPD RI, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
JAKARTA - Komedian Alfiansyah Komeng masih menjadi perbincangan lantaran meramaikan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD RI Jawa Barat. Berdasarkan rekapitulasi sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komeng memperoleh lebih dari satu juta suara.

Rekapitulasi KPU hingga Jumat sore (16/2/2023) kemarin, suara Komeng mencapai 1.179.188 suara atau 12.03 persen. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah karena data yang masuk rekapitulasi kpu baru 46.75 persen.

Perolehan ini menempatkan Komeng pada urutan pertama yang mengungguli 54 kandidat lainnya, seperti artis lawas Jihan Fahira. Bahkan, perolehan suara komeng mengalahkan semua partai di Jawa Barat.

Komeng pun tidak menyangka akan memperoleh banyak suara. Sejumlah fasilitas mewah hingga gaji dan tunjangan yang fantastis akan didapatkan Komeng jika berhasil menduduki kursi senator DPD RI.

