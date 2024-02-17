Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPPS di Bandung Gugur Usai Bertugas, Keluarga Pastikan Korban Tak Miliki Riwayat Penyakit

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:18 WIB
Ketua KPPS di Bandung Gugur Usai Bertugas, Keluarga Pastikan Korban Tak Miliki Riwayat Penyakit
BANDUNG - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 18 Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jajang Safaat meninggal dunia usai menjalankan tugas Pemilu 2024, Jumat (16/2/2024).

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Wenti Frihadianti. Meski begitu, KPU Kota Bandung belum dapat memastikan penyebab Jajang Safaat meninggal dunia.

"Iya betul (meninggal dunia)," ucap Wenti dalam keterangannya dikutip Sabtu, (17/2/2024).

Wenti mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum mendatangi rumah duka. Karena itu, KPU Kota Bandung belum dapat memastikan penyebab almarhum meninggal dunia.

Di sisi lain, Juju Juariah selaku adik kandung almarhum Jajang memastikakan, sang kakak tidak memiliki riwayat penyakit apapun.

"Enggak (punya penyakit), termasuk orang sehat, baru dibawa ke rumah sakit itu kemarin saja," ucap Juju saat ditemui di rumah duka, di RW 05 Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Sabtu (17/2/2024).

Menurutnya, kondisi Jajang mulai menurun dua hari menjelang pencoblosan. Saat itu, keluhannya hanya tidak enak badan saja.

"H-2 Pemilu sudah mulai terasa tidak enak badan. Sudah gitu, pas hari Pemilu jam setengah 3 subuh, sudah tidak kuat sampai pulang, itu muntah juga mual," ungkapnya.

"Setengah 3 subuh masih penghitungan suara, akhirnya lemes terus pulang. Sudah lemes, napasnya sesak sama diare, badan tuh, pada sakit," tambahnya.

Karena kondisi Jajang yang tak kunjung membaik, akhirnya Jajang dibawa ke dokter umum untuk mendapatkan pengobatan pada Kamis (15/2/2024).

“Tapi gak ada reaksi obatnya tuh, seharian itu,” imbuhnya.

Pada Jumat (16/2/2024), Juju membawa Jajang ke Rumah Sakit Al-Islam untuk mendapatkan perawatan. Saat diperiksa di RS Al-Islam, kondisi Jajang sudah memburuk.

