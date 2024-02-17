Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Aplikasi Sirekap KPU Tampilkan Suara Paslon 02 di TPS 106 Cengkareng Barat Melambung Tinggi

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |21:18 WIB
Viral Aplikasi Sirekap KPU Tampilkan Suara Paslon 02 di TPS 106 Cengkareng Barat Melambung Tinggi
JAKARTA - Viral di media sosial X, netizen membagikan cuitan yang menampilkan terkait kekeliruan data Sirekap KPU dengan data hasil pencoblosan di TPS 106, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Dalam video yang diunggah @DarsAlexandra1 disebutkan bahwa data C1 belum diinput dan menampilkan hasil pasangan paslon 02, Prabowo-Gibran hingga menjadi 713 suara.

"Ada yang lebih parah, data C1 belum di input sudah muncul angka angka hasil suara dari sirekap, 01 : 64, 02 : 713 dan 03 : 26. Ini sepertinya angka sudah disiapkan untuk penggiringan opini QC , kejahatan mereka benar² melampaui batas!,"dikutip Sabtu (17/2/2024).

Kemudian Tim MNC Portal melakukan penelusuran dengan mendatangi TPS 106 di RT12, RW007, kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng. Lalu bertemu dengan anggota KPPS TPS 106, Herfan Baisa (40) yang membenarkan bahwa data tersebut tidak dapat diedit hingga pemberian form C1 kepada KPU setempat.

"Rekan kita juga sempat berkomunikasi, enggak bisa (diubah) terakhir dari jam 2-3 subuh sama saja kondisi nya seperti itu,"kata Herfan kepada MNC Portal, Sabtu (17/2).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
viral Pemilu 2024 KPU
