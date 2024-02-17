Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilpres 2024 Dinilai Curang, Sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Desak Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |23:13 WIB
Pilpres 2024 Dinilai Curang, Sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Desak Prabowo-Gibran Didiskualifikasi
FKP3 meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari peserta Pilpres 2024 (Foto: Dok Sutiyoso)
A
A
A

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3), ikut menyatakan tuntutan atas dugaan adanya kejanggalan dan kecurangan dalam Pilpres 2024. Sutiyoso beserta purnawirawan TNI-Polri itu mengungkapkan tuntutannya agar menolak pilpres 2024 yang diduga curang.

"Itulah sikap kami, hendaknya tuntutan-tuntutan itu yang kita sampaikan, ada respons. Karena memang ada bukti yang konkret," ujar Sutiyoso melalui sambungan telepon kepada MPI, Sabtu (17/2/2024).

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mengatakan temuan dugaan kecurangan pilpres 2024 itu telah dikaji oleh 43 ahli yang kompeten. Meski mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) 2015 itu tidak ingin menyebutkan nama-nama ahli yang dimaksud, dia mengatakan produk tuntutannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

