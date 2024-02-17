Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ojek Online Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Cipayung Ditangkap Polisi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:05 WIB
Ojek Online Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Cipayung Ditangkap Polisi
Pelaku begal payudara ditangkap (foto: dok ist)
JAKARTA - Seorang pria yang mengenakan jaket ojek online, terekam kamera pengawas CCTV tengah melakukan aksi tidak senonoh berupa pembegalan payudara siswi SMP di kawasan pemukiman Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku tersebut nampak mengenakan jaket ojek online secara dibalik, melintas pelajar siswi tersebut kemudian dengan sergap memegang bagian dada siswi ter sebut.

Perwakilan Guru SMP dari korban, Iman Budi menyampaikan pelaku dapat berhasil diringkus lantaran sempat dipergoki korban di dekat sekolahnya. Pelaku tengah menunggu di depan gerbang sekolah korban, yang sampai saat ini masih diingat identitasnya.

"Jadi saat pulang sekolah, banyak pelajar kami tengah berkumpul dan kebetulan korban melihat ada sosok mencurigakan yang diingatnya telah berlaku tidak senonoh. Korban masih hafal ciri-ciri pelaku, kemudian dikejar hingga ditarik jaketnya saat melarikan diri, pelaku terpeleset dan bisa ditangkap oleh kami," jelas Iman, Sabtu (17/2/2024).

Iman menyampaikan pelaku yang berhasil ditangkap oleh para guru-guru dari sekolah korban, dibawa ke ruangan di sekolah. Saat ditanyakan, Iman mengatakan pelaku pun mengakui sudah melakukan aksi pembegalan payudara tersebut.

"Jadi pelaku ini sudah beraksi sejak Januari tahun ini menyasar kepada murid-murid kami. Sebelum ketangkap, sudah ada dua korban di bulan Januari," terang Iman.

Iman mengatakan, dari pihak sekolah melakukan pendampingan kepada korban hingga melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Dia mengatakan, korban pun didampingi oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) hingga di tahap pemeriksaan visum.

"Pelaku kita tangkap dalam kondisi mengenakan jaket ojek online. Modusnya seperti itu, pelaku mengamati sedari depan pintu gerbang sekolah sehingga kejadian tidak jauh dari sekolah ini," terang Iman.


