Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN
98

RSUD Taman Sari Buka Konsultasi Gangguan Mental bagi Caleg, 50 Orang Mendaftar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:36 WIB
RSUD Taman Sari Buka Konsultasi Gangguan Mental bagi Caleg, 50 Orang Mendaftar
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat membuka konsultasi indikasi gangguan mental untuk para calon legislatif (Caleg) beserta partisipan pemilu lainnya. Saat ini, tercatat sudah ada 50 orang pendaftar.

“Yang mendaftar di bit.ly skriningjiwarsudtamansari sudah 50 orang dari target 100 orang, 5 diantaranya sdh terdaftar timses caleg,” kata Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Jakarta Barat dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024)

“Paling banyak dari masyarakat umum. Nanti saat hari H kami akan identifikasi ulang lagi apakah masyarakat umum ini ada yang kpps, caleg, dan timses caleg,” sambungnya.

Ngabila menjelaskan pihaknya memberikan kemudahan bagi para masyarakat yang ingin berkonsultasi via online tanpa mendapatkan resep obat.

“Penyuluhan oleh psikolog klinis puskesmas tamansari dan oleh psikiater RSUD Taman Sari, tes dan interpretasi HRV test 100 orang, dan kami juga membuat kemudahan masyarakat untuk konseling online ke psikiater kami untuk penapisan awal, tanpa memberikan resep obat,” ujarnya.

Lebih jauh, Ngabila mengimbau agar masyarakat tidak perlu malu untuk melakukan konsultasi kepada psikolog atau pun psikiater dengan stigma gangguan jiwa.

“Segera datang ke ahli psikolog atau psikiater baik secara online atau offline sebagai bentuk self love dan agar tidak masuk ke gangguan jiwa yang lebih berat (dapat mengancam jiwa, pengobatan jangka panjang / seumur hidup). Bentuk gangguan jiwa ringan antara lain: cemas, insomnia, depresi, impulsif, moody, kelelahan, hilang minat, overthinking,” pungkas dia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement