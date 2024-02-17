Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kelelahan, Ratusan Petugas KPPS Berduyun-duyun Datangi Posko Pelayanan Kesehatan di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |10:16 WIB
Kelelahan, Ratusan Petugas KPPS Berduyun-duyun Datangi Posko Pelayanan Kesehatan di Bekasi
Ilustrasi petugas KPPS di Bekasi (Foto: Dok MPI)
A
A
A

BEKASI - Ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Bekasi tercatat mendatangi posko pelayanan kesehatan. Hal itu tercatat selama berlangsungnya proses Pemilu.

"Tanggal 14 ada 75 KPPS yang berobat dan tiga orang dirawat, tanggal 15 ada 61 orang berobat," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Fikri, Sabtu (17/2/2024).

Kebanyakan petugas KPPS itu didapati pingsan karena kelelahan. Beberapa di antaranya juga diakibatkan gastritis.

"Yang berobat jalan kita kasih obat biasa dan juga vitamin," sambungnya.

Hingga saat ini hanya tersisa satu orang yang menjalani rawat inap. Adapun Fikri memastikan pihaknya akan tetap membuka pelayanan kesehatan sesuai peraturan.

"Sesuai edaran wali kota H-1 dan H+5 berarti sampai tanggal 19 tapi tetap kami siaga," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement