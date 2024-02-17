Kelelahan, Ratusan Petugas KPPS Berduyun-duyun Datangi Posko Pelayanan Kesehatan di Bekasi

BEKASI - Ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Bekasi tercatat mendatangi posko pelayanan kesehatan. Hal itu tercatat selama berlangsungnya proses Pemilu.

"Tanggal 14 ada 75 KPPS yang berobat dan tiga orang dirawat, tanggal 15 ada 61 orang berobat," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Fikri, Sabtu (17/2/2024).

Kebanyakan petugas KPPS itu didapati pingsan karena kelelahan. Beberapa di antaranya juga diakibatkan gastritis.

"Yang berobat jalan kita kasih obat biasa dan juga vitamin," sambungnya.

Hingga saat ini hanya tersisa satu orang yang menjalani rawat inap. Adapun Fikri memastikan pihaknya akan tetap membuka pelayanan kesehatan sesuai peraturan.

"Sesuai edaran wali kota H-1 dan H+5 berarti sampai tanggal 19 tapi tetap kami siaga," tutupnya.

(Arief Setyadi )