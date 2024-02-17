Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral TPS di Cengkareng Belum Input Data tapi Hasil Sudah Keluar di Sirekap, KPU Bilang Begini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |15:01 WIB
Viral TPS di Cengkareng Belum <i>Input</i> Data tapi Hasil Sudah Keluar di Sirekap, KPU Bilang Begini
Foto: Tangkapan layar
JAKARTA - Peristiwa input data Sirekap disoroti usai video viral menunjukkan hasil penghitungan suara di aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah keluar, meskipun petugas KPPS belum menginput data.

Narasi dalam video itu menyebutkan peristiwa terjadi di TPS 106 RT 13 RW 07, Kel. Cengkareng Barat, kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Perekam mengaku belum menginput data di TPS tersebut.

 BACA JUGA:

"Data belum kita input tapi sudah ada hasil margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2," bunyi video itu.

Pada layar itu memperlihatkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan total suara mencapai 713.

Menanggapi hal ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan bahwa hasil perhitungan di TPS akan dilanjutkan ke tahapan hitung manual berjenjang. Ia mengatakan bahwa data itu akan diperbaiki seiring perhitungan berjenjang dilakukan.

BACA JUGA:

Tangani Ratusan Sidang dan Pernah Batalkan Hasil Pemilu, Mahfud MD: Hakim Harus Berani 

"Hasil perhitungan suara di TPS masih akan dilanjutkan ke tahapan rekapitulasi berjenjang. Jika ada ketidaksesuaian data antara Sirekap dengan C Hasil, maka akan langsung dilakukan pembetulan di Sirekap," ucap Astri saat dikonfirmasi, Sabtu (17/2/2024).

Astri meminta masyarakat agar tak menerima mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial.  

Topik Artikel :
KPU viral Sirekap Pemilu 2024
