Longsor di Jalan Desa Sukajaya Bogor, Satu Orang Terluka

BOGOR - Tebingan jalan penghubung dua desa di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor longsor. Satu orang mengalami luka-luka tertimpa longsoran.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.15 WIB. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut membuat tebingan setinggi 5 meter dan panjang 9 meter longsor.

"Mengakibatkan tanah dan bambu mengalami longsor," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Dalam kejadian tersebut, terdapat satu warga yang tengah melintas mengalami luka-luka tertimpa material longsoran. Korban berinisial P yang masih berusia 7 tahun mengalami luka sobek di kepala.

"Untuk korban sudah ditangani oleh pihak Puskesmas Sukajaya," jelasnya.

Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor dan lainnya yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk membersihkan longsoran dari badan jalan. Saat ini, jalan sudah kembali dapat dilintasi kendaraan.

"Jalan sudah bisa dilewati roda 2 maupun roda 4. Diperlukan penanganan lebih lanjut dari dinas terkait karena bila dibiarkan saja dihawatirkan akan terjadi longsor susulan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)