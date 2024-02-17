Hindari Lubang, Pemotor di Cariu Bogor Tewas Terlindas Truk

BOGOR - Pemotor berinisial DG, meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Tanjungsari-Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini sudah ditangani dan dalam penyelidikan lebih lanjut.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB pagi tadi. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Tanjungsari menuju Cariu.

"Di TKP bergerak ke kanan menghindari lubang," kata Rizky dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Pada saat bersamaan, bagian depan motor korban membentur motor lain dari arah berlawanan. Nahas, motor korban oleng dan terjatuh ke kanan jalan.

"Korban terjatuh dan terpental ke sebelah kanan jalan dan bagian kepala terlindas kendaraan truk tidak diketahui (meninggalkan TKP) yang bergerak dari arah berlawan," ungkapnya.

Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia di lokasi. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban.

"Korban dibawa ke RS MH Thamrin Cileungsi," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)