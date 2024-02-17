Kejar-Kejaran dari Depok, 15 Anggota Gengster Hendak Tawuran Diamankan Polisi di Parung

BOGOR - Polisi mengamankan 15 remaja anggota gengster di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Mereka sempat terlibat kejar-kejaran oleh polisi.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Berawal ketika anggota gengster itu terlibat kejar-kejaran oleh polisi dari wilayah Sawangan, Kota Depok.

"Para remaja itu berencana melakukan tawuran," kata Sularso dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Polisi yang mendapat informasi tersebut, langsung membantu upaya penangkapan. Akhirnya, terdapat 15 orang remaja diamankan di wilayah Parung.

"Mereka bersembunyi di rumah salah satu pelaku," jelasnya.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa tiga bilah celurit, enam bilah parang, dan dua stik golf. Tidak hanya itu, tujuh unit sepeda motor berbagai merk dan dua belas buah handphone.

"Langkah-langkah cek TKP, dokumentasi telah diambil untuk mendukung penyelidikan. Penangkapann ini memberikan efek jera dan meningkatkan keamanan di wilayah Parung," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)