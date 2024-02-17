Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kejar-Kejaran dari Depok, 15 Anggota Gengster Hendak Tawuran Diamankan Polisi di Parung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |21:05 WIB
Kejar-Kejaran dari Depok, 15 Anggota Gengster Hendak Tawuran Diamankan Polisi di Parung
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan 15 remaja anggota gengster di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Mereka sempat terlibat kejar-kejaran oleh polisi.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Berawal ketika anggota gengster itu terlibat kejar-kejaran oleh polisi dari wilayah Sawangan, Kota Depok.

"Para remaja itu berencana melakukan tawuran," kata Sularso dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Polisi yang mendapat informasi tersebut, langsung membantu upaya penangkapan. Akhirnya, terdapat 15 orang remaja diamankan di wilayah Parung.

"Mereka bersembunyi di rumah salah satu pelaku," jelasnya.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa tiga bilah celurit, enam bilah parang, dan dua stik golf. Tidak hanya itu, tujuh unit sepeda motor berbagai merk dan dua belas buah handphone.

"Langkah-langkah cek TKP, dokumentasi telah diambil untuk mendukung penyelidikan. Penangkapann ini memberikan efek jera dan meningkatkan keamanan di wilayah Parung," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Geng motor Gengster depok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement