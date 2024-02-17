Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua KPPS TPS 106 Cengkareng Barat Ceritakan Kronologi Suara Prabowo Melambung Tinggi di Sirekap KPU

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |23:02 WIB
Ketua KPPS TPS 106 Cengkareng Barat Ceritakan Kronologi Suara Prabowo Melambung Tinggi di Sirekap KPU
A
A
A

JAKARTA - Sempat viral di media sosial X pemilik akun @DarsAlexandra1 mengunggah video kekeliruan data di TPS 106 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. dalam video tersebut paslon 02 yang mendapat 124 pada C1, berubah menjadi 713 pada aplikasi Sirekap KPU. Terkait masalah ini, akhirnya Wahyu selaku Ketua KPPS TPS 106 Cengkareng Barat buka suara menjelaskan kronologinya.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (17/2/2024), Wahyu membenarkan bahwa video yang viral tersebut terjadi di TPS 106 Cengkareng Barat tempatnya bertugas. Dirinya menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terjadi pada sistem Sirekap KPU.

"Kronologinya ya kami mengupload ke capre dan cawapres. Itu kan kami enggak pegang Sirekap satu ya. KPPS dua yang pegang, karena saya ketua saya sibuk banyak yang tanda tangan saksi gitu-gitu," kata Wahyu selaku ketua KPPS 106.

 BACA JUGA:

"Kemudian teman saya yang upload gitu. Ketika penguploadan itu ya memang datanya seperti itu. Datanya tidak bisa diedit, tidak bisa diubah. Itu saja sih," imbuhnya.

Melihat adanya perbedaan data antara C1 dan Sirekap, Wahyu tidak tinggal diam. Ia langsung bergegas mengonfirmasi masalah tersebut pada KPPS Kelurahan.

