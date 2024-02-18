Rehabilitasi Hutan Mangrove Baru Tercapai 130 Ribu Hektare, Masih Jauh dari Target Jokowi

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare hingga 2024. Namun capaian tersebut dipastikan tidak akan terwujud. Pasalnya hingga akhir 2023 baru 130 ribu hektar lahan yang telah direhabilitasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan target rehabilitasi 600 ribu hektar itu tahun lalu untuk seluruh landscape.

"Jadi jangan dibayangkan 600 ribu hektar itu pohon yang ditanam satu-satu," ujar Siti Nurbaya dalam perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Taman Wisata Alam Angke, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, Sabtu (17/2/2024).

Ia menyebutkan untuk target rehabilitasi hutan mangrove tahun 2024 ini diharapkan bisa mencapai kurang lebih 50 ribu hektar.

"Sampai dengan tahun kemarin, mungkin sudah 130 ribu, tahun ini akan lebih banyak ada 50-70 ribu hektar akan ditanam," kata Siti.