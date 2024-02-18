Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rehabilitasi Hutan Mangrove Baru Tercapai 130 Ribu Hektare, Masih Jauh dari Target Jokowi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |04:50 WIB
Rehabilitasi Hutan Mangrove Baru Tercapai 130 Ribu Hektare, Masih Jauh dari Target Jokowi
Menteri LHK Siti Nurbaya (Foto: MPI/Carlos RF)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare hingga 2024. Namun capaian tersebut dipastikan tidak akan terwujud. Pasalnya hingga akhir 2023 baru 130 ribu hektar lahan yang telah direhabilitasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan target rehabilitasi 600 ribu hektar itu tahun lalu untuk seluruh landscape.

"Jadi jangan dibayangkan 600 ribu hektar itu pohon yang ditanam satu-satu," ujar Siti Nurbaya dalam perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Taman Wisata Alam Angke, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, Sabtu (17/2/2024).

 BACA JUGA:

Ia menyebutkan untuk target rehabilitasi hutan mangrove tahun 2024 ini diharapkan bisa mencapai kurang lebih 50 ribu hektar.

"Sampai dengan tahun kemarin, mungkin sudah 130 ribu, tahun ini akan lebih banyak ada 50-70 ribu hektar akan ditanam," kata Siti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157274/pemerintah-YG3a_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Hutan Mangrove Indonesia Serap 52 Ton Karbon Dioksida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156894/pemerintah-nmpE_large.jpg
PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/1/3092194/ketua_kelompok_tani_hutan_penghijauan_maju_bersama_kasto_wahyudi-TKm1_large.jpeg
Cerita Perjuangan Warga Desa Pasar Rawa Langkat Pertahankan Keberadaan Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/608/3091791/mangrove-uZQX_large.jpg
Banyak Perambahan Mangrove di Desa Tanjung Rejo, Sanksi Tebang 1 Harus Tanam 500 Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/608/2859711/polri-diminta-beri-sanksi-semua-pihak-terlibat-pembalakan-hutan-mangrove-jP2UZbO7QP.jpg
Polri Diminta Beri Sanksi Semua Pihak Terlibat Pembalakan Hutan Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/19/338/2519409/wagub-riza-sebut-hutan-manggrove-penting-menjaga-lingkungan-51WB4GRsdW.jpg
Wagub Ariza Sebut Hutan Mangrove Penting Menjaga Lingkungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement