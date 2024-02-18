Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keraton Kasepuhan Cirebon: Sebaiknya Pilpres 2024 Diulang, Kejanggalannya Terlalu Kelihatan!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |05:25 WIB
Keraton Kasepuhan Cirebon: Sebaiknya Pilpres 2024 Diulang, Kejanggalannya Terlalu Kelihatan!
Keraton Kesepuhan Cirebon (Foto: ANTARA)
A
A
A

JAKARTA - Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantara (Keraton Kasepuhan) Cirebon, Prabu Diaz Mahadewa menyarakankan Pilpres 2024 diulang kerena banyak temuan kejanggalan dalam proses pelaksanaan hingga penghitungan suara.

Prabu mengatakan, jika ingin mengaudit ulang seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 tentu sulit dilakukan menimbang waktu dan anggaran yang sudah dikeluarkan. Namun, berdasarkan temuan kasus kejanggalan yang ditemukan selama ini, Prabu menyarankan agar sebaiknya Pilpres 2024 diulang saja.

"Kalau mau diaudit ulang semuanya, sudah terlampau sulit. Sebaiknya saya sarankan agar penyelenggara pemilu melakukan pemilu presiden ulang saja. Soalnya kejanggalannya sudah terlalu kelihatan ini," ujar Prabu kepada MPI, Sabtu (17/2/2024).

 BACA JUGA:

Prabu menjelaskan jika pemilu presiden 2024 diulang, seluruh pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres tetap diikutkan. Ia bermaksud mengarahkan untuk semua paslon agar tetap mengikuti pemilihan sedari awal.

"Yaa semua paslon capres-cawapres harus tetap diikutkan untuk dipilih ulang. Walaupun mungkin dugaan kejanggalan itu datang dari oknum-oknum tertentu yang diduga memanipulasi hasil penghitungan suara hingga menguntungkan salah satu paslon," katanya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Prabu meyakini pelaku-pelaku yang diduga bermain dengan kejanggalan pemilu tersebut adalah hanya oknum-oknum yang tengah berusaha memanipulasi hasil penghitungan suara.

"Saya yakin ini hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan institusinya ya, oknum-oknum itu ikut memanipulasi hasil penghitungan suara," jelas Prabu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement