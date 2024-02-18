Kecurangan Pilpres 2024, Desa hingga Pesantren Dikondisikan Menangkan Capres-Cawapres Tertentu

JAKARTA - Sejumlah lembaga pemantau menemukan sederet kecurangan pelaksanaan Pilpres 2024. Founder of Omong-Omong Media, Okky Madasari menyatakan pengkondisian untuk memenangkan pihak tertentu tidak hanya terjadi di desa melalui kepala desa (kades) dan ketua RT, tapi juga di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).

Menurutnya ada kiai atau pengasuh ponpes di lingkungan pesantren dikondisikan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi santrinya agar memenangkan salah satu pasangan cawapres-capres dengan imbalan sejumlah uang.

"Di beberapa pesantren kita juga menemukan bahwa ada arahan-bujukan berupa pemberian uang langsung dari kepala pesantren terhadap santri," kata Okky dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

BACA JUGA: