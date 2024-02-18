Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024 Penuh Kejanggalan, Keraton Kasepuhan Cirebon Minta Hentikan Tayangan Quick Count

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |03:07 WIB
Pemilu 2024 Penuh Kejanggalan, Keraton Kasepuhan Cirebon Minta Hentikan Tayangan Quick Count
Keraton Kesepuhan Cirebon (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantara (Keraton Kasepuhan) Cirebon, Prabu Diaz menyuarakan kritik keras atas berjalannya pemungutan suara pada pemilu serentak 2024 kali ini. Prabu Diaz menilai tayangan hasil hitung cepat (quick count) di Televisi berpotensi membuat gaduh masyarakat.

"Pertama-tama saya minta semua stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan hasil quick count dari lembaga survei. Karena ini yang bikin gaduh, sudah cukup lah," jelas Prabu dikutip dari iNews Media Group, Sabtu (17/2/2024).

Prabu mengatakan publik seharusnya kini hanya berpatokan pada penghitungan resmi secara real oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 BACA JUGA:

"Sudah cukup quick count itu, sekarang kita berpatokan pada real count KPU saja," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
