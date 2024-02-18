Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecurangan Pemilu 2024, Pelajaran Berharga untuk Merevisi Kekuasaan Presiden yang Setengah Dewa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |03:20 WIB
Kecurangan Pemilu 2024, Pelajaran Berharga untuk Merevisi Kekuasaan Presiden yang Setengah Dewa
Presiden Jokowi di Soreang, Bandung, Jawa Barat (Foto: MPI/Agi Ilman)
JAKARTA - Budayawan dan kolumnis, Mohamad Sobary menyebut berbagai kecurangan Pemilu 2024 harus menjadi perhatian DPR agar merevisi kekuasaan presiden di konstitusi. Presiden yang selama ini dianggap setengah dewa harus dilakukan reposisi.

Hal itu dilakukan karena tanpa sadar konstitusi memberikan presiden Indonesia sebagai posisi kekuasaan yang hampir seperti setengah dewa. Presiden dapat mengarahkan undang-undang, mengubah undang-undang, dan memakai undang-undang untuk melegitimasi penyimpangan.

"Tanpa sadar, kita semua ramai-ramai memposisikan presiden itu demikian terhormat karena ada prasangka baik yang luar biasa pada seorang presiden terpilih. Sehingga konstitusi kita dibangun untuk menjadi presiden punya kekuasaan kayak setengah dewa," kata Sobary, dalam acara Political Update di Channel Mind TV Indonesia, yang dipantau pada Sabtu (17/2/2024).

Presiden dapat membuat undang-undang sendiri. Kalaupun proses undang-undang melalui DPR tidak lolos, presiden dapat membuat aturan melalui Perpu.

Konstitusi seperti itu memberikan ruang kekuasaan sangat luar biasa kepada presiden, dan pada akhirnya hanya bergantung pada karakter, niat baik, atau ketulusan seorang presiden dalam menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara, pribadi atau kelompok.

"Dengan konstitusi kayak gini, kalau kita punya presiden yang karakternya kacau, niat baiknya kacau, emosinya enggak stabil, maka saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa masa depan bangsa ini karena banyak hal yang dia lakukan enggak akan tersentuh hukum karena konstitusi kita memberikan ruang kekuasaan yang sangat besar kepada presiden," ungkap Sobary.

Sobart menilai, kekacauan ini menjadi pelajaran mahal bagi Bangsa Indonesia, yang harus dikawal agar tidak akan terulang di masa depan. Dengan demikian, DPR yang dikawal rakyat, harus bisa mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden.

