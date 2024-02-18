Banyak Masalah, KPU Diminta Audit Sirekap Libatkan Tim Indendepan

JAKARTA - Ketua Umum Netfid Indonesia, Muh Afit Khomsan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengaudit permasalahan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang banyak disorot berbagai kalangan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Afit menilai bahwa permasalahan Sirekap bukan hanya ditemukan pada Pilpres 2024 saja. Menurutnya penghitungan suara pada Pileg pun banyak yang tidak singkron.

"Tentu dalam hal ini mendorong bahwa yang bertanggungjawab penuh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kami juga mendorong adanya audit eksternal," kata Afit kepada iNews Media Group, Sabtu (17/2/2024).

