Real Count KPU Jateng 82,81%: Prabowo Kuasai Kandang Banteng, Disusul Ganjar dan Anies

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pilpres 2024. Data per Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 19.30 WIB dari Jawa Tengah, suara yang masuk sebesar 82,81 persen atau 97.139 dari 117.299 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Jateng.

Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai Kandang Banteng karena jadi lumbung suara PDI Perjuangan setiap pemilu. Bahkan di Pemilu 2024, PDIP masih digdaya di Jateng. Tapi itu hanya pada pemilihan legislatif, bukan pemilihan presiden.

Dari data real count KPU, hasil Pilpres 2024 di Jateng dari yang sudah masuk 82,81 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih memimpin perolehan suara sementara. Pasangan nomor urut 02 tersebut meraih 52,7 persen atau 8.838.313 suara.

