Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU Jateng 82,81%: Prabowo Kuasai Kandang Banteng, Disusul Ganjar dan Anies

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |06:19 WIB
Real Count KPU Jateng 82,81%: Prabowo Kuasai Kandang Banteng, Disusul Ganjar dan Anies
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pilpres 2024. Data per Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 19.30 WIB dari Jawa Tengah, suara yang masuk sebesar 82,81 persen atau 97.139 dari 117.299 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Jateng.

Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai Kandang Banteng karena jadi lumbung suara PDI Perjuangan setiap pemilu. Bahkan di Pemilu 2024, PDIP masih digdaya di Jateng. Tapi itu hanya pada pemilihan legislatif, bukan pemilihan presiden.

Dari data real count KPU, hasil Pilpres 2024 di Jateng dari yang sudah masuk 82,81 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih memimpin perolehan suara sementara. Pasangan nomor urut 02 tersebut meraih 52,7 persen atau 8.838.313 suara.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement