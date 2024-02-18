Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Menteri Pertahanan atau Menteri Pertanahan?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |06:26 WIB
Humor Gus Dur: Menteri Pertahanan atau Menteri Pertanahan?
Gus Dur. (Foto: Istimewa)
A
A
A

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal merupakan sosok yang humoris. Banyak kisah tentang Gus Dur yang berhasil membuat para tokoh dan pemimpin negara tertawa dengan guyonannya.

Salah satu kisah itu diceritakan oleh Mahfud MD. Saat itu Gus Dur baru diangkat sebagai Presiden Ke-4 RI dan tengah berusaha memilih menteri-menterinya.

Salah satu tokoh yang ditawari Gus Dur untuk menjadi menteri adalah Mahfud MD. Tak main-main, Gus Dur menawari Mahfud, yang merupakan profesor ilmu hukum tata negara untuk menjadi Menteri Pertahanan.

Tawaran itu membuat Mahfud kaget karena merasa tak memiliki latar belakang militer atau pertahanan.

“Maksudnya Menteri Pertanahan mungkin Gus?” kata Mahfud saat ditawari posisi menteri pertahanan itu

Humor Gus Dur: Ketika Ketum PBNU Duduk di Kursi Presiden RI 

“Bukan! Menteri Pertahanan,” jawab Gus Dur.

“Loh Gus saya kan nggak punya pengalaman jadi Menteri Pertahanan, kok dipilih?” kata Mahfud.

Halaman:
1 2
      
