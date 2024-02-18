Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suara Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng yang Melambung Belum Muncul di Real Count KPU

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |08:38 WIB
Suara Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng yang Melambung Belum Muncul di Real Count KPU
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming/Antara
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial perhitungan suara paslon 02 Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng Barat yang melambung tinggi di Sirekap KPU. Berdasarkan informasi yang diterima dari video X @DarsAlexandra1, hasil perhitungan suara paslon 02 di Sirekap KPU tertulis 713 suara. Sementara pada data C1 paslon 02 mendapat 214 suara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di situs resmi KPU, sampai Sabtu (17/2/2024) pukul 22.12 WIB data perhitungan suara presiden dan wakil presiden di TPS 106 Cengkareng Barat belum muncul. Dalam keterangannya, suara sah masih dalam proses perhitungan.

Meski demikian, Wahyu selaku ketua KPPS TPS 106 Cengkareng Barat menjelaskan jika pihaknya telah melaporkan perbedaan suara paslon 02 yang ada di C1 dan aplikasi Sirekap KPU.

"Saya tentang Sirekap itu sudah saya finalisasikan ke Telegram hasilnya. saya sesuai arahan yang KPPS kelurahan," kata Wahyu berdasarkan informasi yang diterima oleh MNC Portal Indonesia.

"Makanya dengan kejadian ini bukannya saya tidak ada tindakan selanjutnya, saya datang kok ke KPPS kelurahan malam itu dengan petugas kelurahan, masukkan ke KPU Telegram, saya juga memasukkan video uploadannya ada," sambungnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan dirinya selaku petugas KPPS telah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan. Dirinya tidak dapat membuka kembali Sirekap dan mengeditnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement