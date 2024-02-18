Suara Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng yang Melambung Belum Muncul di Real Count KPU

JAKARTA – Viral di media sosial perhitungan suara paslon 02 Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng Barat yang melambung tinggi di Sirekap KPU. Berdasarkan informasi yang diterima dari video X @DarsAlexandra1, hasil perhitungan suara paslon 02 di Sirekap KPU tertulis 713 suara. Sementara pada data C1 paslon 02 mendapat 214 suara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di situs resmi KPU, sampai Sabtu (17/2/2024) pukul 22.12 WIB data perhitungan suara presiden dan wakil presiden di TPS 106 Cengkareng Barat belum muncul. Dalam keterangannya, suara sah masih dalam proses perhitungan.

Meski demikian, Wahyu selaku ketua KPPS TPS 106 Cengkareng Barat menjelaskan jika pihaknya telah melaporkan perbedaan suara paslon 02 yang ada di C1 dan aplikasi Sirekap KPU.

"Saya tentang Sirekap itu sudah saya finalisasikan ke Telegram hasilnya. saya sesuai arahan yang KPPS kelurahan," kata Wahyu berdasarkan informasi yang diterima oleh MNC Portal Indonesia.

"Makanya dengan kejadian ini bukannya saya tidak ada tindakan selanjutnya, saya datang kok ke KPPS kelurahan malam itu dengan petugas kelurahan, masukkan ke KPU Telegram, saya juga memasukkan video uploadannya ada," sambungnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan dirinya selaku petugas KPPS telah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan. Dirinya tidak dapat membuka kembali Sirekap dan mengeditnya.