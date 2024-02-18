Jokowi Bertemu Surya Paloh, Istana: Pertemuan Berlangsung Satu Jam

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024).

"Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka," kata Kordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dikonfirmasi wartawan.

Hanya saja, Ari memastikan bahwa pertemuan tersebut telah selesaikan dilakukan oleh keduanya. Pertemuan disebut berlangsung selama satu jam.

"Pertemuan sudah selesai. Sekitar 1 jam," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024) sore. Kabar itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.

"Dipanggil Pak Presiden," kata Sahroni saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (18/2/2024).

(Fakhrizal Fakhri )