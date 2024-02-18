Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Tak Koordinasi Koalisi Timnas Amin

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |21:27 WIB
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Tak Koordinasi Koalisi Timnas Amin
Surya Paloh (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal angkat bicara terkait pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (18/2/2024).

Cucun menambahkan bahwa Surya Paloh bertemu Jokowi tidak berkoordinasi dengan partai pengusung Amin melalui Timnas Amin.

Ia pun enggan berspekulasi apakah pertemuan membahas upaya NasDem menyebrang ke koalisi pendukung pemerintah.

"Tidak ada koordinasi terkait, pertemuan ketum-ketum partai di koalisi Amin. Tidak ada. Kita tidak dapat mengira-ngira, itu hak dari Partai nasdem," ujarnya.

Menurutnya, pertemuan itu hak dari Surya Paloh. PKB, kata dia, tidak akan mengintervensi meski bersama dalam Koalisi Perubahan mengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Itulah haknya Bang Surya Paloh, kalau memang demikian, dan kita tidak boleh mengintervensi hak hak semua partai. Kalau PKB sampai sekarang kita masih meng-collect hasil Pemilu ini sampai tuntas. Sampai pengumuman KPU dan bukti di kita sampai 100 persen," kata Cucun kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

