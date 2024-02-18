Istana: Surya Paloh Sampaikan Permohonan Menghadap Presiden Jokowi

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang meminta untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

"Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," ujar Ari saat dikonfirmasi wartawan.

Dia menjelaskan, atas permintaan dari Surya Paloh itu, Presiden meluangkan waktu untuk pertemuan tersebut.

"Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," katanya.

Berdasarkan pantauan, diduga mobil Lexus yang ditumpangi Surya Paloh tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 18.42 WIB. Pertemuan yang digelar secara tertutup itu berlangsung selama lebih dari satu jam. Nampak mobil Lexus itu keluar dari istana sekitar pukul 20.02 WIB.