Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Bahas Politik hingga Pemilu 2024

JAKARTA - Istana Kepresidenan membenarkan topik yang menjadi pembahasan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam.

Kordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi silaturahmi di antara keduanya. Banyak agenda-agenda kebangsaan yang dibicarakan hingga soal berbagai tantangan global yang akan dihadapi ke depan.

"Termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan Pemilu," kata Ari saat dikonfirmasi wartawan.

Dia pun kembali menyinggung soal itikad Presiden Jokowi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu terkait tentang pentingnya silaturahmi antarsesama tokoh bangsa.

"Seperti yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara," ujarnya.