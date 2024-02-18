Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peneliti Bongkar Dugaan Penggelembungan Suara di Aplikasi Sirekap

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |22:00 WIB
Peneliti Bongkar Dugaan Penggelembungan Suara di Aplikasi Sirekap
Dugaan Penggelembungan Suara di Sirekap/Foto: Okezone
JAKARTA - Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi dalam situs pemilu2024.kpu.go.id.

Seperti keanehan dan kejanggalan yang tersaji pada hitung suara dapil DKI Jakarta II Versi tanggal 17 Feb 2024 pukul 19.30.00 dengan Progress: 4,872 TPS dari 9,844 TPS (49,49 persen).

“Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2/2024).

Dalam data yang disajikan KPU, perolehan suara seluruh caleg dari 18 Partai peserta di dapil DKI Jakarta II dalam data KPU di Sirekap berjumlah 12.387.937 suara. Sementara total perolehan suara seluruh Partai dari 18 partai peserta berjumlah 1.745.618 suara.

“Bila digabungan perolehan suara caleg dan perolehan suara partai maka total suara caleg dan partai di dapil DKI Jakarta II berjumlah 14.133.555 suara,”ujarnya.

“Lucu dan anehnya, ternyata total DPT DKI Jakarta II hanya berjumlah 4.346.875 pemilih. Jadi perolehan suara partai dan caleg dari hampir 50 persen TPS di dapil DKI Jakarta II kalau kita bandingkan menjadi sekitar 3 kali lipat jumlah DPT,” sambungnya.

Dikatakan Kiki, penggelembungan tiga kali DPT itu hanya dari penghitungan di 49,49 persen TPS.

“Bagaimana nanti kalau jumlah TPS masuk menjadi 100 persen? Bisa jadi jumlah suara menjadi 6 atau 7 kali lipat DPT,” ujar Kiki.

Dijelaskan Kiki, bahwa suara-suara hantu KPU dalam bentuk penggelembungan suara tidak hanya terjadi di dapil DKI Jakarta II, melainkan di dapil dapil lainnya juga baik DPR RI, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

