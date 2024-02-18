Protes Kecurangan Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Siap Kepung Bawaslu RI Besok

JAKARTA - Organisasi relawan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil berencana berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2024.

Ketua Umum Komando Barisan Ganjar Pranowo (Kombas GP) Burhan Saidi Chaniago mengatakan bahwa unjuk rasa digelar untuk menentang segala bentuk kejanggalan dan protes hasil Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

"Jadi besok itu jam 10.00 akan turun ke Patung Kuda lalu longmarch ke Bawaslu," kata Burhan di Jalan Brawijaya VIII Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

