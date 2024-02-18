Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Kali Meluap, Puluhan Rumah di Cijayanti Bogor Terendam Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |01:10 WIB
Tiga Kali Meluap, Puluhan Rumah di Cijayanti Bogor Terendam Banjir
Petugas BPBD memantau luapan kali di Cijayanti, Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir, Sabtu (17/2/2024). Banjir disebabkan meluapnya tiga aliran kali akibat hujan deras.

"Dikarenakan hujan deras serta meluapnya aliran Kali Cisarapati, Cijayanti dan Cikeas yang mengakibatkan banjir di wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Kata dia, banjir itu terjadi sekira pukul 15.15 WIB sore tadi. Adapun yang terdampak banjir berada di 4 kampung yakni Kampung Cicerewed, Kampung Pasir Maung, Kampung Cijayanti dan Kampung Babakan.

Halaman:
1 2
      
