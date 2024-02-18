Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Status Pintu Air Pasar Ikan Penjaringan Naik ke Siaga 2

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |06:42 WIB
Waspada! Status Pintu Air Pasar Ikan Penjaringan Naik ke Siaga 2
Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: ANTARA)
JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara berstatus siaga dua, Minggu (18/2/2024) pukul 05.45 WIB.

Mengutip dari situs bpbd.jakarta.go.id, stasus siaga memang sudah terjadi sejak dini hari. Pada pukul 00.00 WIB status siaga tiga dengan ketinggian muka 182 cm dan cuaca mendung tipis. Pada pukul 01.00 WIB, tinggi muka air di Pasar Ikan 181 cm dengan cuaca mendung tipis.

Beranjak ke pukul 02.00 WIB, tinggi muka air naik menjadi 190 cm dengan keadaan cuaca mendung tipis. Kemudian pada 03.00-04.00 WIB, tinggi muka air meningkat kembali menjadi 195 cm dan cuaca mendung tipis. Keadaan

Pada pukul 05.00 WIB, tinggi muka air berubah menjadi siaga dua dengan ketinggian 210 cm dan cuaca mendung tipis.

Sementara status pintu airnya lainnya memiliki tinggi muka air yang aman pada pukul 05.00 WIB. Mulai dari Katulampa, Bogor (Jawa Barat) berada di ketinggian 30 cm dengan status normal dan cuaca mendung tipis. Kemudian Pos Depok berada pada ketinggian air 120 cm dengan status normal dan cuaca mendung tipis.

