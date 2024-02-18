Ribuan Warga Padati CFD Bundaran HI Usai Masa Tenang Pemilu 2024

JAKARTA - Ribuan Warga Jakarta kembali padati kawasan Bundaran HI hingga Sudirman-Thamrin, saat car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).

Setelah sebelumnya CFD ditiadakan pada Minggu 11 Februari 2024 karena memasuki masa tenang kampanye Pemilu 2024.

Pantauan MNC Portal di lokasi, banyak dari mereka yang berolahraga bersama keluarga. Mulai dari berlari kecil, hingga bersepeda.

Saat CFD ditiadakan minggu lalu, masyarakat tetap berolahraga dengan memanfaatkan pedestrian atau trotoar, karena harus berbagi jalan dengan pengendara kendaraan bermotor. Minggu lalu, juga tidak ada pedagang makanan maupun pakaian yang berjualan.

Saat ini, CFD sudah kembali normal, tidak hanya masyarakat yang berolahraga, para pedagang juga mulai memadati kawasan di belakang Bundaran HI dan Sudirman-Thamrin.