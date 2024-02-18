Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Depok Mulai Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |13:28 WIB
KPU Depok Mulai Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di tingkat kecamatan pada Sabtu 17 Februari 2024.

Penghitungan serentak dilakukan di Balai Rakyat Kecamatan Beji dan dihadiri Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

"Hari ini sudah dimulai, kecuali Kecamatan Pancoran Mas (Panmas) yang mulainya besok, tidak apa-apa karena itu tergantung kesiapan di tingkat kecamatannya," kata Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin dalam keterangannya dikutip, Minggu (18/2/2024).

Willi menargetkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai pada 22 Februari nanti. Setelah itu, penghitungan suara dilanjutkan ke tingkat kota.

Ia menambahkan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sebelumnya sudah di upload oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Apabila ada kendala di Sirekap akan digunakan secara manual," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement