HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Penumpang JakLingko Antre di Dekat Stasiun Klender Baru

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |18:20 WIB
Viral Penumpang JakLingko Antre di Dekat Stasiun Klender Baru
Pnumpang Jaklingko antre di dekat Stasiun Klender Baru (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Viral tangkapan kamera warganet soal budaya antre pengguna layanan angkutan umum JakLingko di dekat Stasiun Klender Baru, Jakarta Timur di laman X.

Pantauan MNC Portal Indonesia pada Minggu (18/2/2024) laman X @anindiatiep terlihat sebuah video singkat yang ia rekam dari sisi Stasiun Klender Baru yang memperlihatkan pengguna layanan JakLingko peninggalan Gubernur periode 2017-2022, Anies Baswedan itu sedang antre untuk menaiki moda transportasi berbasis angkot itu.

"Minggu kemarin gue mulai liat orang baris / ngantri di trotoar St. Klender Baru. Gue nanya petugas stasiun, itu orang pada antri apa, gak ke jawab. Hari ini ke jawab," cuit laman X @anindiatiep.

"Yuk yang lainnya mulai antri juga, kasian kalau ada yang udah nunggu duluan tapi di selak," tambahnya.

Hingga Minggu sekira pukul 18.10 WIB unggahan tersebut telah dilihat 1,8 juta views dan ribuan reetweet serta like atau suka.

MNC Portal Indonesia berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk meminta tanggapan terkait fenomena budaya antre yang dapat dibilang langka di Ibu Kota. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan tanggapan.

(Angkasa Yudhistira)

      
