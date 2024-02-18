Advertisement
NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Jakarta Ingatkan Warga Pesisir Ibu Kota Waspadai Potensi Banjir Rob

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |21:46 WIB
BPBD DKI Jakarta Ingatkan Warga Pesisir Ibu Kota Waspadai Potensi Banjir Rob
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - BPBD DKI Jakarta melalui akun Instagramnya memberikan peringatan pada warga Jakarta Utara untuk mewaspadai potensi terjadinya banjir pesisir atau rob pada tanggal 19-23 Februari 2924 mendatang.

"Waspada Banjir Pesisir, surasi 19-23 Februari 2024. Puncak Pasang Maksimum pada pukul 06.00-10.00 WIB," tulis akun resmi BPBD DKI Jakarta, @bpbddkijakarta sebagaimana dilihat pada Minggu (18/2/2024).

Informasi itu diterima BPBD DKI Jakarta berdasarkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir atau Rob tanggal 19-23 Februari 2024. Potensi itu muncul akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru (Purnama).

"Akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru (Purnama) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," tulisnya lagi.

Halaman:
1 2
      
