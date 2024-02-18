Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 9 Tahun Hanyut dalam Saluran Air di Bogor, Kondisinya Luka Parah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |22:03 WIB
Bocah 9 Tahun Hanyut dalam Saluran Air di Bogor, Kondisinya Luka Parah
Saluran air di Bondongan, Kota Bogor (Foto: BPBD Kota Bogor)
A
A
A

BOGOR - Seorang anak laki-laki berinisial AFF (9) terseret ke dalam saluran air di wilayah Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/2/2024). Beruntung, nyawa korban masih selamat tetapi mengalami luka berat.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.20 WIB sore tadi. Korban diketahui terjatuh ke saluran air yang dalam kondisi tengah meluap.

 BACA JUGA:

"Saat kejadian, saluran air sedang tinggi," kata Hidayatulloh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487/kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133589/gali_sumur-Dyjo_large.jpg
Pekerja Gali Sumur Terjebak Reruntuhan Beton di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129212/biskita_trans_pakuan-eFxR_large.jpg
3 Bulan Mati Suri, Biskita Trans Pakuan di Bogor Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/338/3126229/damkar-nj1u_large.jpg
Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/337/3095370/unik-KnHp_large.jpg
5 Fakta Kelamin Remaja Perempuan di Bogor Tiba-Tiba Berubah Jadi Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082633/pedagang-pYzO_large.jpg
Pedagang Pasar Tumpah Bogor Bantah Pasang Spanduk Tolak Pembongkaran  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement