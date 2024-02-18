Bocah 9 Tahun Hanyut dalam Saluran Air di Bogor, Kondisinya Luka Parah

BOGOR - Seorang anak laki-laki berinisial AFF (9) terseret ke dalam saluran air di wilayah Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/2/2024). Beruntung, nyawa korban masih selamat tetapi mengalami luka berat.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.20 WIB sore tadi. Korban diketahui terjatuh ke saluran air yang dalam kondisi tengah meluap.

"Saat kejadian, saluran air sedang tinggi," kata Hidayatulloh.