INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor hingga Pohon Tumbang, 9 Bencana Melanda Kota Bogor Hari Ini Tewaskan 2 Orang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |23:50 WIB
Longsor hingga Pohon Tumbang, 9 Bencana Melanda Kota Bogor Hari Ini Tewaskan 2 Orang
Ilustrasi longsor di Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 9 petaka atau bencana terjadi di Kota Bogor, Jawa barat, sepanjang Minggu (18/2/2024). Dua orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

"Laporan kejadian yang masuk hari ini 9 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya.

Kejadian terdiri dari tanah longsor, pohon tumbang hingga orang hanyut. Berikut rincian 9 kejadian yang terjadi di Kota Bogor hingga pukul 20.30 WIB :

 BACA JUGA:

1 . Tanah longsor di wilayah Jalan Raya Tajur, Kampung Tajur, RT 002/RW 004, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Sudah selesai assessmnet dan penanganan (korban meninggal dunia 2 orang dan korban luka 2 orang)

2. Pohon tumbang di wilayah Jalan Raya Tajur (Sebelah UPTD Puskesmas Pulo Armyn), RT 004/RW 001, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Sudah selesai assessmnet dan proses penanganan.

 BACA JUGA:

3. Tanah longsor di wilayah Kampung Ciwaringin Tanah Sewa, RT 001/RW 002, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sudah selesai assessment.

4. Tanah longsor di wilayah Kampung Babakan Gardu, RT 001/RW 009, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

5. Bangunan ambruk di wilayah Jalan Cimanggu Perikanan, Cluster Cimanggu Hejo, RT 004/RW 01, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sudah selesai assessment.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
