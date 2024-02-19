Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPU Harus Responsif Perbaiki Data C1 dan Audit Sirekap Secara Independen

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |04:50 WIB
KPU Harus Responsif Perbaiki Data C1 dan Audit Sirekap Secara Independen
Khoirunnisa Nur Agustyati (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diaudit dan dinvestigasi oleh tim independen.

Desakan adanya audit Sirekap dianggap penting agar mengetahui bagaimana cara sistem aplikasi ini bekerja. Contoh seperti ketika aplikasi Sirekap tidak dapat membaca foto C.1, dengan adanya audit publik jadi tahu permasalahan tersebut.

"Yang bisa dilakukan dan memang audit itu sebaiknya dilakukan secara independen ya jadi bukan KPU sendiri yang mengaudit, tapi pihak yang independen yang melakukan audit," ujar Khoirunnisa di Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

 BACA JUGA:

Dia juga meminta agar KPU memperbaiki data C1 hasil yang tidak sesuai atau berbeda dengan yang dimuat di aplikasi Sirekap. Sebab menurutnya Sirekap menjadi alat kontrol masyarakat terhadap hasil suara pemilu sementara.

"Sirekap yang bisa kita dorong sebetulnya adalah tentu KPU harus responsif segera memperbaiki yang salah dan yang penting C1 itu diupload dan bisa diakses oleh masyarakat karena itu sebetulnya alat kontrolnya masyarakat terhadap sirekap," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
