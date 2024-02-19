Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu RI Didesak Investigasi Beragam Kejanggalan yang Terjadi di Pemilu 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |05:09 WIB
Bawaslu RI Didesak Investigasi Beragam Kejanggalan yang Terjadi di Pemilu 2024
Gedung Bawaslu RI di Jakarta (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Susi Dwi Harijanti mendesak agar Bawaslu RI menginvestigasi kejanggalan-kejanggalan yang banyak terjadi dalam pelaksaan Pemilu 2024. Apalagi, Bawaslu RI telah menerima berbagai laporan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu.

"Semua bergantung dengan hasil pemeriksaan Bawaslu karena sekarang kan kita mulai masuk dalam tahap penghitungan suara dan mulai masuk juga ada penegakan. Jadi, sangat tergantung pada Bawaslu kemudian menangani, melakukan investigasi, pemeriksaan terhadap laporan yang masuk di Bawaslu," ujarnya saat dihubungi, Minggu (18/2/2024).

 BACA JUGA:

Menurutnya, Bawaslu RI harus menginvestigas dan melakukan pemeriksaan atas laporan tentang dugaan pelanggaran ataupun kejanggalan dalam pemilu. Khususnya berkaitan rekapitulasi suara yang menimbulkan pro kontra tersebut.

Halaman:
1 2
      
