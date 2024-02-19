Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Harus Sigap Kawal Rekapitulasi untuk Antisipasi Jual Beli Suara Pemilu 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |03:50 WIB
Bawaslu Harus Sigap Kawal Rekapitulasi untuk Antisipasi Jual Beli Suara Pemilu 2024
Khoirunnisa Nur Agustyati (Foto: MPI/Danandaya)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap sigap dalam mengawal rekapitulasi suara pemilu 2024. Sebab pada tahapan krusial itu sering kali terjadi jual beli suara

“Jadi memang proses rekapitulasi ini menjadi salah satu yang krusial karena di situlah suara bisa di jual beli. Nah pengawas pemilu penting untuk betul-betul bisa sigap,” kata Khoirunnisa, di Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Dia menyebut, proses rekapitulasi suara ini tidak banyak mata yang melihat berbeda ketika hari H pencoblosan, yang dimana terdapat saksi yang memantau perhitungan suara. Oleh sebab itu, Bawaslu diharapkan sigap mengawasi proses rekapitulasi suara ini.

