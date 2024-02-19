Real Count KPU 70.45% Suara Masuk: Anies-Cak Imin 24.35%, Prabowo-Gibran 58.3%, Ganjar-Mahfud 17.35%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data Senin, 19 Februari 2024, pukul 06.16 WIB, suara yang masuk sebesar 70.45% atau 579.991 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 58.3% suara atau 54.496.002 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24.35% suara atau 22.759.971 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.35% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 16.212.475 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.